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Появились подробности массового ДТП в Александро-Невском районе, где пострадали мать и дочь
Авария произошла 12 сентября.

Появились подробности массового ДТП в Александро-Невском районе, где пострадали мать и дочь. Пишет ИД «Пресса».

Авария произошла 12 сентября в 22:30 на 318 километре трассы Р-22 «Каспий».

Фура Scania столкнулась с LADA Kalina. За рулем которой находился 39-летний житель Тамбовской области. От сильного удара LADA столкнулась с впереди идущим автомобилем Mitsubishi под управлением 46-летнего жителя Коломны. В результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля LADA Kalina.

37-летнюю женщину с открытой раной правого плеча, ушибом правой голени и головы и ее несовершеннолетняя дочь с ушибами разной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.