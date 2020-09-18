Опубликовано видео из студенческого общежития, куда поселили рязанского ветерана

Ранее сообщалось, что у 91-летнего Василия Бурлакова в 2012 году сгорел дом.

Опубликовано видео из общежития, куда поселили рязанского ветерана. Кадры показал Телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что у 91-летнего Василия Бурлакова в 2012 году сгорел дом. После произошедшего мужчину поселилили на четвертый этаж студенческого общежития в поселке Варские, куда он «с трудом поднимается каждый день».

В декабре 2018 года суд дал девять месяцев администрации сельского поселения на то, чтобы ветерану выдали жилое помещение. Однако ему предложили квартиру только в 2020 году. Отмечается, что когда к Бурлакову пришли сотрудники администрации, то он попросил их показать жилплощадь, но те отказали в просьбе и заявили, что сначала нужно подписать документы о получении недвижимости. Ветеран ВОВ не стал ничего подписывать, не посмотрев предварительно квартиру.

Бурлаков намерен обратиться к Путину за помощью.