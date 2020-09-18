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Новый адвокат Ефремова попросил заменить срок на условный
Васильев подал апелляцию на приговор, вынесенный 8 сентября.

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил заменить наказание в виде восьми лет лишения свободы на четыре года условного срока, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Васильев подал апелляцию на приговор, вынесенный 8 сентября. Суд будет рассматривать ее наряду с остальными, которые подали другие защитники Ефремова.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.