Названы самые популярные у мошенников вредоносные рассылки

в 2020 году пользователи больше всего пострадали от трояна RTM.

Эксперты по компьютерной безопасности подсчитали, что за первые шесть месяцев текущего, 2020 года пользователи больше всего пострадали от трояна RTM, различных шпионов и бэкдоров, пишет РБК.

Специалисты одной из известных компаний в сфере обеспечения компьютерной безопасностьи выяснили, что самым популярным инструментов злоумышленников в первом полугодии 2020 года стал троян RTM. Этот вредонос в общем причастен к 30% совершенных атак на компьютеры пользователей.

На втором месте располагается такой класс программ, как шпионское ПО. Среди данных инструментов наиболее частым в использовании злоумышленниками стал LOKI PWS. Третье место досталось классу программ-бэкдоров, а самым известным стал вредонос Formbook.