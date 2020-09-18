Москвич украл два фотоаппарата из рязанского магазина

Возбуждено уголовное дело.

Москвич украл два фотоаппарата из рязанского магазина, сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратились работники магазина электроники и сообщили, что с витрины пропали два фотоаппарата.

Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что мужчина стоял возле витрины и «вел себя странно».

Полицейские разослали ориентировку на розыск. Сотрудники из Москвы сообщили, что этот молодой человек — 23-летний местный житель, раннее неоднократно судимый за кражи. Его разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.