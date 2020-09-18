\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 18
12°
Сб, 19
Вс, 20
10°
ЦБ USD 75.03 -0.16 19/09
ЦБ EUR 88.96 0.33 19/09
Нал. USD 75.21 / 77.2 17:08
Нал. EUR 89.15 / 89.76 17:10
Новости
Коронавирус
Публикации
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
4 часа назад
939
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
7 часов назад
741
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
16 сентября 12:37
5 581
Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в ряза...
Журналист РЗН. инфо разбирался, что изменилось в школьн...
15 сентября 14:07
9 549
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Москвич украл два фотоаппарата из рязанского магазина
Возбуждено уголовное дело.

Москвич украл два фотоаппарата из рязанского магазина, сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратились работники магазина электроники и сообщили, что с витрины пропали два фотоаппарата.

Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что мужчина стоял возле витрины и «вел себя странно».

Полицейские разослали ориентировку на розыск. Сотрудники из Москвы сообщили, что этот молодой человек — 23-летний местный житель, раннее неоднократно судимый за кражи. Его разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.