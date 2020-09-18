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Медики выделили девять научно доказанных плюсов секса
Об этом рассказала польский сексолог Беата Врубель.

Польский сексолог Беата Врубель назвала девять плюсов от занятий сексом, пишет РИА Новости.

В первую очередь эксперт назвала регулярную интимную близость положительным фактором, влияющим на физическое и психологическое состояние человека.

Так, секс позволяет справиться человеку со стрессом. Самый низкий уровень гормона кортизола выявлен у людей, которые чаще других имеют интимную связь с партнером, говорится в сообщении.

Также секс влияет на выстраивание взаимоотношений. При влечении к партнеру чувства настраиваются на взаимодействие. К подобным проявлениям эксперт привела в пример улыбку, массаж, поглаживания, эротические диалоги.

Секс также повышает в организме уровень антител, которые способствуют укреплению иммунитета к инфекциям. Кроме того, секс положительно влияет на сердечную мышцу, сжигает калории и улучшает качество сна, работу мозга.

Во время интмной близости человек задействует различные мышцы тела, включая тазовые. Это позволяет избежать проблем с мочевыделительной системой.