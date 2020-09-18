Любимов рассказал о творчестве Сергея Есенина в документальном фильме
Губернатор отметил, что в своей поэзии Есенин воплощает любовь к родине.
Губернатор Николай Любимов принял участие в документальном фильме «Каникулы со Сбером: Сергей Есенин — поэт русской души».
Глава региона рассказал о том, как развивался творческий путь поэта, о его жизни на рязанской земле, учебе в земской школе в Константинове и учительской школе в Спас-Клепиках, об отъезде в Москву, первой любви и первых публикациях.
Любимов отметил, что в своей поэзии Есенин воплощает любовь к родине, и в этом его величие.
«Поэзия Есенина помогает узнать что-то новое о нас самих. Открывайте для себя великого поэта, открывайте для себя родину и она всегда будет с вами», — заключил губернатор.
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