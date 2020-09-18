Любимов рассказал о творчестве Сергея Есенина в документальном фильме

Губернатор отметил, что в своей поэзии Есенин воплощает любовь к родине.

Губернатор Николай Любимов принял участие в документальном фильме «Каникулы со Сбером: Сергей Есенин — поэт русской души».

Глава региона рассказал о том, как развивался творческий путь поэта, о его жизни на рязанской земле, учебе в земской школе в Константинове и учительской школе в Спас-Клепиках, об отъезде в Москву, первой любви и первых публикациях.

Любимов отметил, что в своей поэзии Есенин воплощает любовь к родине, и в этом его величие.

«Поэзия Есенина помогает узнать что-то новое о нас самих. Открывайте для себя великого поэта, открывайте для себя родину и она всегда будет с вами», — заключил губернатор.