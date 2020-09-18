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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы 19 сентября зрители увидят комедию «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вербера.

В театре кукол 19 сентября состоится показ спектакля «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци, в которой сочетается веселое и грустное, фантастическое и повседневное.

На Соборной площади 19 сентября стартует «Кросс Нации-2020» — соревнования по бегу, ставшие одним из самых масштабных спортивных событий России.

В «Поколение Bar» 19 сентября выступит коллектив молодых музыкантов «Рязанский Манхэттен».

А в кафе-клубе «Старый парк» 20 сентября выступят московские романтики и мечтатели из группы «Обними Кита».

Подробнее смотрите в нашем разделе «Афиша».