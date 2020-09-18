Диетолог назвала фрукт для укрепления нервной системы

В этом доступном продукте содержится большое количество железа, необходимого организму.

Диетолог Наталья Пугачева назвала продукт, который поможет в укреплении нервной системы, передает РИА Новости.

По ее словам, положительно скажется на работе сердца, регуляции артериального давления и нервной системы организма регулярное употребление бананов. Данный плод обогащен калием, марганцем, магнием, медью и витамином B6. Данные вещества помогают синтезировать гемоглобин и коллаген, а также оказывают воздействие на детоксикацию вредных веществ.

Врач порекомендовала россиянам есть слегка недозрелые бананы, которые богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой, полезными для работы кишечника, а также при сахарном диабете и атеросклерозе.