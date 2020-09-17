Заведующая калужским детсадом попалась на взятках

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

Бывшая заведующая детского сада Боровского района Калужской области подозревается во взяточничестве.

По данным прокуратуры, женщину подозревают в четырех эпизодах получения взятки от подчиненных. Она выписывала премии сотрудникам и забирала их себе за общее покровительство.

Общая сумма взяток составила более 200 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, расследование продолжается.