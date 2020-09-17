Заведующая калужским детсадом попалась на взятках
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.
Бывшая заведующая детского сада Боровского района Калужской области подозревается во взяточничестве.
По данным прокуратуры, женщину подозревают в четырех эпизодах получения взятки от подчиненных. Она выписывала премии сотрудникам и забирала их себе за общее покровительство.
Общая сумма взяток составила более 200 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
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