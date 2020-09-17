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Врач выделила факторы, способные спровоцировать рак
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о том, какие факторы могут повлиять на развитие злокачественной опухоли.

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова назвала опухоли у курильщиков наиболее агрессивными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, курящие пациенты с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск смерти по сравнению с некурящими. В первом случае опухоль быстрее растет, раньше дает метастазы и распространяется в соседние органы.

Смирнова назвала и другие факторы, ускоряющие прогрессирование заболевания.

«Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак», — отметила врач.

Отягчающим обстоятельством для течения болезни, по ее словам, также является и низкий уровень физической активности. Определенную негативную роль может сыграть генетическая наследственность, добавила специалист.