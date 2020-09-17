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Видео: в частной красноярской клинике заживо сгорели четыре пациента
Пожар устроил один из пациентов.

В ночь на четверг, 17 сентября, в частной наркологической клинике «Чистый город», расположенной в центре Красноярска, произошел пожар. Видео с камер опубликовал СК России.

В огне погибли четверо пациентов, их личности устанавливают. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. В отношении руководства клиники возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), директора задержали.

Следователи уже выяснили, что пожар устроил один из пациентов — он поджег постель в своей комнате. Сам виновник происшествия остался жив, его личность также устанавливают. Возбуждено еще одно дело — по пунктам «а, е» части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Расследование продолжается.