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Видео: рязанские полицейские сожгли более 60 килограммов наркотиков
Уничтоженные наркотики являлись вещественными доказательствами по 148 уголовным делам.

Рязанские полицейские сожгли более 60 килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Под охраной бойцов спецназа «Гром» партию веществ вывезли на одно из предприятий города и уничтожили в печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия.

Так, уничтожили более 20 килограммов синтетических наркотиков. Их изъяли в Рыбновском районе у 32-летнего мужчины. Он занимался поставками синтетики в регионы страны. Суд назначил злоумышленнику восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также сожгли 750 граммов героина, более 38 килограмма марихуаны, гашиша, маковой соломы и амфетамина.

Уничтоженные наркотики являлись вещественными доказательствами по 148 уголовным делам.

Всего в результате к различным мерам наказания приговорены 154 человек.