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В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
Сообщатся, что в некоторых странах вновь придется прибегнуть к «масштабным мерам по борьбе с коронавирусом».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мир должен готовиться к очередной пандемии, поскольку новая коронавирусная инфекция еще не побеждена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

«Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии», — говорится в пресс-релизе.

При этом ВОЗ намерена акцентировать внимание на трех темах. В частности, на подготовке к новой пандемии, на поддержке в мире инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 и на подтверждении государствами приверженности выполнению целей устойчивого развития ООН.