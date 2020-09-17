В субботу перекроют центр Рязани. Схема движения транспорта

Движение транспорта запретят из-за «Кросса Нации».

В субботу, 19 сентября, в Рязани перекроют центр города. Об этом сообщили в мэрии .

Из-за «Кросса Нации» с 8:00 до 15:00 движение транспорта запретят от площади Соборной по улице Соборной до пересечения с улицей Ленина.

В это время изменится схема движения общественного транспорта:

троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района проследуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;

маршрутки №41 от конечной остановки «ул. Забайкальская» до остановки «пл. Ленина» будут следовать без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы в прямом и обратном направлении, далее по своему маршруту.

С 12:00 до 13:00 движение троллейбусов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, автобусов №№1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и маршруток №№34, 41, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 90, 91, 98, 99 приостановят по мере прохождения участников забега.

Маршрут «Кросса Нации» можно посмотреть здесь.