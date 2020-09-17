Рязанские полицейские задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск
Задержанных передали инициаторам розыска.
Рязанские полицейские задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск,
В Скопине полицейские задержали 38-летнего местного жителя. В Касимове сотрудники уголовного розыска поймали 22-летнего горожанина. Оба они скрывались от следствия и суда.
Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье 264.1 УК РФ (Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Задержанных передали инициаторам розыска.