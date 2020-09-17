В Рязани массово отключили холодную воду. Адреса

Воды не будет из-за ремонта на водопроводе.

В четверг, 17 сентября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до воды не будет по следующим адресам:

с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

улица Первомайский проспект, дома 68/2, 70 корпус 1, 74, 76, 78/93;

улица Малое шоссе, дом 18;

улица 1-я Безбожная;

2-я Безбожная;

улица Коммунистический переулок;

улица Транспортный переулок — частный сектор.

С 10:00 до 17:00 в Дядькове по следующим адресам:

улица Весенняя, дома 2 г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 23, 53, 55, 57, 46, 45, 43а;

улица Новая, дома 9а, 1б, 1а, 1, 17, 18, 19, 15, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

улица Ленпоселок, дома 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 16а, 1/1;

улица 1-й Весенний переулок, дома 1, 2, 4, 6;

улица 2-й Весенний переулок, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 15, 16, 17, 18;

улица Грачи, дома 50 корпус 1, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 9, 5, 3, 3а.

С 11:00 до окончания ремонтных работ по следующим адресам: