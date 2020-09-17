В Кремле оценили вероятность новых ограничений из-за COVID-19

Песков отметил, что в регионах заблаговременно мобилизовали системы здравоохранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новых ограничений из-за COVID-19. По его словам, пока нет подобных обсуждений, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в регионах заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом мобилизовали системы здравоохранения. Как подчеркнул пресс-секретарь, «эта работа дала свои плоды».

«Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе», — сказал Песков.