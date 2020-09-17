В Кораблинском районе нарушили трудовые права подростков

Речь идет о лагере труда и отдыха при средней школе имени Сарычева.

В Кораблинском районе нарушили трудовые права подростков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Речь идет о лагере труда и отдыха при средней школе имени Сарычева. Как показала проверка, по договору с Центром занятости сюда зачисляли школьников в возрасте 14-18 лет, которые хотели поработать. Подростков нанимали как подсобных рабочих, их кормили дважды в день.

Однако срочные трудовые договоры заключенные с несовершеннолетними, не содержали обязательного условия о социальном страховании школьников.

Прокуратура внесла представление в адрес директора школы, оно находится на рассмотрении.