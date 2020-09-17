Стали известны побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Вакцину против коронавирусной инфекции разрабатывали на базе опытной платформы.

Граждане, которые на добровольной основе согласились испытать «ковидную» вакцину на себе, пожаловались на последствия, пишут «Известия».

Добровольцы отмечают, что после прививки ощутили боль в мышцах, общую слабость и незначительное повышение температуры тела.

Ранее Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал, что из 300 привитых граждан у 14% отмечались указанные симптомы.