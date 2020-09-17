Рязанский «Бургер Кинг» прокомментировал сообщение о пожаре

Видео с «загоревшимся» «Бургер Кингом» появилось в соцсети 16 сентября.

Рязанский «Бургер Кинг», находящийся возле «М5 Молл», прокомментировал сообщение о пожаре.

«У нас все в порядке, никакого возгорания не было. Рядом с нами находится поле, видимо, там подожгли траву или еще что-то произошло. Ветер принес дым к нашему заведению. Из-за этого у многих создалось ложное впечатление, что у нас пожар», — рассказали в ресторане быстрого питания.

Видео с «загоревшимся» «Бургер Кингом» появилось в соцсети 16 сентября. Посмотреть его можно по ссылке.