Рязанец устроил наркопритон на улице Островского

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Рязанец устроил наркопритон на улице Островского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что в одном из домов собираются наркоманы. Выяснилось, что они приходят в квартиру, в которой живет 47-летний мужчина.

При проверке полицейские нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков синтетического происхождения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.