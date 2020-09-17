Рязанец устроил наркопритон на улице Островского
Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Рязанец устроил наркопритон на улице Островского. Об этом сообщила
Оперативники получили информацию, что в одном из домов собираются наркоманы. Выяснилось, что они приходят в квартиру, в которой живет 47-летний мужчина.
При проверке полицейские нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков синтетического происхождения.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.