Рязанцев пригласили на бесплатный мастер-класс «Как начать бизнес в онлайн за неделю?»

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Рязанцев пригласили на бесплатный мастер-класс «Как начать бизнес в онлайн за неделю?», который пройдет в четверг, 24 сентября. Начало в 18:00.

Мастер-класс организуют при поддержке правительства региона, Центра «Мой бизнес» Рязанской области и программы «Фабрика предпринимательства».

Участникам дадут простую и пошаговую инструкцию о том, как продавать онлайн свои товары и услуги, быстро запуститься и избежать ошибок новичков, а так же:

продумать эффективную модель продаж;

разобраться, что нужно для старта;

создать свой интернет-магазин и наполнить его товарами;

придумать логотип своего бизнеса;

подготовиться к запуску онлайн-продаж.

Обо всех нюансах участникам расскажет спикер федерального уровня, Камиль Калимуллин — предприниматель, основатель платформы AdvantShop и автор книги «Давай, продавай!». Через AdvantShop сейчас продают более 5000 предпринимателей, в их числе Игорь Рыбаков, группа БИ-2, Домодедово, Чай «Ахмад» и другие.