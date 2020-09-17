Рязанцам напомнили, как избежать отравления грибами
Важно соблюдать правила.
Рязанцам напомнили, как избежать отравления грибами. Информацию опубликовали на
Отмечается, что ежегодно в России регистрируется около тысячи отравлений грибами, примерно 30 из них заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.
Важно соблюдать следующие правила:
- собирать только хорошо знакомые виды грибов;
- собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах;
- собирать грибы в плетеные корзины, так они дольше будут свежими.
- срезать каждый гриб с целой ножкой;
- все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать по видам и тщательно пересмотреть — выкинуть червивые, перезревшие, без ножек, дряблые;
- подвергнуть кулинарной обработке в день сбора.
Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть грибы и затем приготовить их, как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов, отметили эксперты.