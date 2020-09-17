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Рязанцам напомнили, как избежать отравления грибами
Важно соблюдать правила.

Рязанцам напомнили, как избежать отравления грибами. Информацию опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что ежегодно в России регистрируется около тысячи отравлений грибами, примерно 30 из них заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Важно соблюдать следующие правила:

  • собирать только хорошо знакомые виды грибов;
  • собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах;
  • собирать грибы в плетеные корзины, так они дольше будут свежими.
  • срезать каждый гриб с целой ножкой;
  • все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать по видам и тщательно пересмотреть — выкинуть червивые, перезревшие, без ножек, дряблые;
  • подвергнуть кулинарной обработке в день сбора.

Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть грибы и затем приготовить их, как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов, отметили эксперты.