Рязанцам напомнили, как избежать отравления грибами

Важно соблюдать правила.

Рязанцам напомнили, как избежать отравления грибами. Информацию опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что ежегодно в России регистрируется около тысячи отравлений грибами, примерно 30 из них заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Важно соблюдать следующие правила:

собирать только хорошо знакомые виды грибов;

собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах;

собирать грибы в плетеные корзины, так они дольше будут свежими.

срезать каждый гриб с целой ножкой;

все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать по видам и тщательно пересмотреть — выкинуть червивые, перезревшие, без ножек, дряблые;

подвергнуть кулинарной обработке в день сбора.

Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть грибы и затем приготовить их, как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов, отметили эксперты.