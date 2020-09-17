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«Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть
Подробнее ознакомиться с услугой можно на сайте «Ростелекома».

«Ростелеком» по заказу ООО «А-Техникс», дочерней компании «Аэрофлота», свяжет семь воздушных гаваней в единую локальную сеть. Цифровой провайдер предоставит каналы связи региональным аэропортам Белгорода, Воронежа, Красноярска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ставрополя и Ульяновска, что позволит им обмениваться информацией по защищенному VPN*-каналу. Соответствующий договор на оказание услуг для «А-Техникс» был заключен с ПАО «Центральный телеграф» (дочерняя компания «Ростелекома»).

«Подписанию контрактов предшествовала наша победа в конкурсе на строительство виртуальной сети. „А-Техникс“ разделил закупку на две части: на первом этапе прошел тендер на организацию канала связи до аэропорта в Красноярске, но втором — закупка VPN до остальных городов. Услуга подключается на волоконно-оптических линиях „Ростелекома“ и „Центрального телеграфа“, что предусматривает быстрое расширение функциональных возможностей сервиса. Часть каналов уже организована, остальные будут запущены в установленные планом сроки», — отметил заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.

«Применение цифровых технологий позволит повысить оперативность обслуживания и ремонта воздушных судов в аэропортах прилета. Наша компания сотрудничает с „Центральным телеграфом“ уже на протяжении шести лет. Ранее провайдер развернул защищенный канал связи в аэропорту Внуково. В рамках последнего конкурсного отбора компания оперативно проработала возможность включения VPN и предложила нам оптимальный с технический и экономической точки зрения вариант, который заслуженно стал единственным в закупке», — сказал начальник службы информационных технологий ООО «А-Техникс Дмитрий Трифонов».

Услуга VPN от «Ростелекома» предназначена для создания единой корпоративной сети заказчика. VPN — это объединение отдельных устройств или локальных сетей в виртуальную сеть, которая обеспечивает целостность и безопасность передаваемой информации любого типа с гарантированным качеством услуг.

Подробнее ознакомиться с услугой можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800-200-30-00.

* Virtual Private Network (VPN) — виртуальная частная сеть.