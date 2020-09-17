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Пьяный рязанец едва не зарезал брата
Ему грозит до двух лет.

Пьяный рязанец едва не зарезал брата. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию позвонил 33-летний рязанец, который сообщил, что пьяный брат угрожает ему кухонным ножом.

Известно, что два брата-близнеца находились дома и вместе распивали алкогольные напитки. Через некоторое время один из братьев предложил второму прилечь отдохнуть, однако тот разозлился, схватил кухонный нож и пригрозил, что убьет родственника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет.