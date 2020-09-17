На корпусе больницы имени Семашко установили памятную доску профессору Абасу Мехти-оглы Талышинскому

Всю свою жизнь он посвятил профессии и развитию отоларингологии.

На корпусе больницы имени Семашко установили памятную доску профессору Абасу Мехти-оглы Талышинскому. Церемония открытия состоялась 17 сентября.

Абаса Мехтиевич Талышинский в течение 25 лет возглавлял кафедру оториноларингологии РМИ. Он создал первую в Рязани профильную клинику с полным спектром ЛОР-операций, включая онкологические, которая стала университетской базой и кафедрой. Он первым в Советском Союзе внедрил методику общего обезболивания при амбулаторных операциях, разработал и запатентовал роторасширитель, который используется сейчас и носит его имя.

Абаса Мехтиевич Талышинский умер в 2005 году в возрасте 80 лет. Всю свою жизнь он посвятил профессии и развитию отоларингологии.