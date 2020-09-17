Мандат в Рязанской облдуме от «Партии пенсионеров» получила лидер списка

Рубина является директором фонда защиты прав дольщиков.

Мандат в Рязанской облдуме от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» получила лидер регионального партийного списка партии Наталья Рубина. Об этом в четверг, 17 сентября, РЗН. инфо сообщили представители партии.

Рубина является директором «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Рязанской области». До этого она возглавляла санаторий «Сосновый бор» и работала в областном правительстве.