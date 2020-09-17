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Гордума скорректировала градостроительные зоны в Рязани
В Генплан хотят внести изменения для формирования парковой зоны в районе улиц Забайкальская и Белякова.

В четверг, 17 сентября, в Рязанской городской думе прошло заседание, на котором рассмотрели вопросы по внесению изменений в градостроительные документы ряда участков Рязани.

В Генплан хотят внести изменения для формирования парковой зоны в районе улиц Забайкальская и Белякова. Планируется расширение кладбища «Богородское-2». Для этого потребуется перевести участок размеров в 13 га в профильную зону.

Территорию под действующим участком завода «Доширак» также планируют перевести в профильную промышленную зону. Участок на улице Молодцова в 2,3 га может перейти в зону физкультурно-оздоровительного комплекса.

На данный момент он входит в зону многоэтажного жилья и городских лесов.

Также на заседании согласовали внесение изменений для строительства многоквартирного восьмиэтажного дома на улице Октябрьской, 4А на месте бывшего детского сада.