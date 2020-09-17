Глава Минпросвещения рассказал о будущем дистанционного обучения

По стране всего 0,1% школ были из-за коронавируса переведены на дистанционное обучение.

Пока нет оснований для перевода российских школ на дистанционное обучение, заверил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС .

По его словам, ситуация в школах и дошкольных учреждениях «на сегодняшний день спокойная» (в контексте распространения коронавируса). Кравцов отметил, что с момента открытия школ и детсадов прошло уже более двух недель — и серьезных поводов для «дистанционки» не появилось.

Кравцов подчеркнул, что его министерство ежедневно отслеживает ситуацию и фиксирует «единичные и точечные случаи» коронавируса в школах и дошкольных учреждениях. Массового заболевания нигде нет.

Известно, что в целом по стране всего 0,1% школ были из-за коронавируса переведены на дистанционное обучение, закрыто 0,09%, добавил он.