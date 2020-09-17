\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 17
19°
Пт, 18
13°
Сб, 19
12°
ЦБ USD 75.19 0.26 18/09
ЦБ EUR 88.63 -0.23 18/09
Нал. USD 75.1 / 77.11 12:55
Нал. EUR 88.5 / 89.05 11:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 12:37
3 396
Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в ряза...
Журналист РЗН. инфо разбирался, что изменилось в школьн...
15 сентября 2020 14:07
7 484
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
14 сентября 17:50
5 820
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
9 280
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Ефремов написал письмо из СИЗО
Ефремов в письме высказался о своем адвокате Эльмане Пашаеве.

Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО. Артист адресовал его журналисту RT.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба», — написал Ефремов, отметив, что не помнит ничего из событий того дня где-то с 13:00.

«Так что мораль проста — пить надо меньше», — подвел итог артист, выразив сожаление, что «ничего и никого не вернешь».

Ефремов также высказался о своем адвокате Эльмане Пашаеве. По словам артиста, юрист «не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял».

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.