Ефремов написал письмо из СИЗО

Ефремов в письме высказался о своем адвокате Эльмане Пашаеве.

Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО. Артист адресовал его журналисту RT .

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба», — написал Ефремов, отметив, что не помнит ничего из событий того дня где-то с 13:00.

«Так что мораль проста — пить надо меньше», — подвел итог артист, выразив сожаление, что «ничего и никого не вернешь».

Ефремов также высказался о своем адвокате Эльмане Пашаеве. По словам артиста, юрист «не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял».

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.