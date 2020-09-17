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А что в кино? «После. Глава 2», «Антебеллум» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди новинок — фильм «После. Глава 2» режиссера Роджера Камбла. Он снят по одноименному роману писательницы Анны Тодд и является сиквелом фильма «После» 2019 года.

Зрители увидят американский психологический триллер с элементами ужасов «Антебеллум». Американский фильм «Никогда, редко, иногда, всегда» режиссера Элизы Хиттман был номинирован на премию Берлинале 2020 «Золотой медведь» и получил гран-при жюри «Серебряный медведь». Российская премьера — комедийный приключенческий фильм «Смотри как я» режиссера Егора Сальникова.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».