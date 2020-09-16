Летом 2020 года клиенты ВТБ, проживающие на территории ЦФО, совершили за рубежом 1,6 млн транзакций, на 53% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок сократилось на 63% и составило 810 тысяч.
В целом за это лето жители ЦФО израсходовали за рубежом 3,4 млрд рублей, что в четыре раза меньше уровня прошлого года. В странах первой десятки объем покупок в этом сезоне составил 2,3 млрд рублей (снижение на 77%), а количество транзакций сократилось на 63%.
Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ в ЦФО этим летом возглавили Турция, Беларусь и Франция. На четвертом месте оказалась Испания, на пятом — Италия. Также в рейтинг вошли США, Германия, Великобритания и Кипр. Замыкает десятку еще одно традиционно популярное направление — Греция.
Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: жители ЦФО за последний месяц лета потратили там 312,6 млн рублей. Для сравнения, в июле было израсходовано 35 млн, а в июне — 11 млн. Объем транзакций в Турции в августе по сравнению с июнем увеличился в 11 раз, в Беларуси — в два раза, во Франции — в 1,5 раза.
Наименее значительно снизились затраты жителей Центральной России за рубежом в супермаркетах и АЗС — на 67% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно — на 95% - из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 93% меньше средств клиенты ВТБ из ЦФО потратили на аренду автомобилей, также на 90% «просел» сегмент развлечений — кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 17% от прошлогоднего, на гостиницы — 14%.
Кроме того, клиенты ВТБ из центральных регионов продолжили проводить время в зарубежных барах и ресторанах (объем трат — 18% от прошлогоднего) и обновлять гардероб (17%).
«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», — прокомментировала Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.