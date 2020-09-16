Рязанский судебный пристав присвоил себе более 250 тысяч рублей должника

Возбуждено уголовное дело.

Замначальника рязанского отдела судебных приставов присвоил более 250 тысяч. Об этом в среду, 16 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемый, получил от должника в виде исполнительского сбора более 250 тысяч рублей. Он не внес деньги на депозитный счет отдела, распорядившись ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Рязанской области. Расследование продолжается.