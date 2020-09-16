«Я долго к этому шел». Хубезов заявил о намерении взять мандат депутата облдумы

Дмитрий Хубезов шел третьим в списке кандидатом от партии «Единая Россия».

Главварч ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал о своем намерении взять мандат депутата облдумы от «Единой России».

«Я долго к этому шел и хотел стать депутатом, пути назад нет», — рассказал корреспонденту РЗН. инфо главврач ОКБ.

Напомним, что Дмитрий Хубезов шел третьим кандидатом в списке от партии «Единая Россия» после Николая Любимова и Игоря Морозова.

Об итогах выборов депутатов облдумы можно прочитать по ссылке.