Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 16
14°
Чт, 17
19°
Пт, 18
12°
ЦБ USD 74.93 -0.26 17/09
ЦБ EUR 88.86 -0.5 17/09
Нал. USD 74.55 / 76.77 13:57
Нал. EUR 88.6 / 89.3 13:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
1 час назад
741
Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в ряза...
Журналист РЗН. инфо разбирался, что изменилось в школьн...
Вчера 14:07
5 172
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
14 сентября 2020 17:50
4 416
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
7 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В субботу перекроют центральные улицы Рязани
Дороги перекроют из-за спортивного мероприятия.

В субботу перекроют центральные улицы Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Из-за Всероссийского дня бега «Кросс нации», который проведут 19 сентября, с 22:00 18 сентября до 13:00 19 сентября закроют движение на участках дорог: площадь Соборная и площадь Ленина, улица Соборная, улица Петрова, улица Первомайский проспект, улица Каширина и улица Семинарская.

Госавтоинспекция призвала рязанцев не парковаться в этих местах.