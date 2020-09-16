В субботу перекроют центральные улицы Рязани

Дороги перекроют из-за спортивного мероприятия.

В субботу перекроют центральные улицы Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Из-за Всероссийского дня бега «Кросс нации», который проведут 19 сентября, с 22:00 18 сентября до 13:00 19 сентября закроют движение на участках дорог: площадь Соборная и площадь Ленина, улица Соборная, улица Петрова, улица Первомайский проспект, улица Каширина и улица Семинарская.

Госавтоинспекция призвала рязанцев не парковаться в этих местах.