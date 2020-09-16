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В Рыбном рецидивисты украли из терминала около 300 тысяч
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В Рыбном двое рецидивистов украли из терминала оплаты, установленного в административном здании, более 276 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью росгвардейцы при патрулировании улиц заметили двоих «странных» мужчин. Сотрудники решили остановить прохожих. Увидев служебный автомобиль, они попытались скрыться — один из них побежал в глубь города, а другой — сел за руль автомобиля и уехал.

Госавтоинспекция организовала перекрытие основных дорог, и вскоре полицейские задержали иномарку под управлением 30-летнего жителя Тверской области.

Выяснилось, что задержанный причастен к краже со взломом денег из терминала оплаты. Служебный вход в здание взломали, а затем разломали терминал и похитили из него все купюры.

Выяснилось, что второй злоумышленник — 49-летний житель Тверской области, ранее судимый за серию краж со взломом из терминалов оплаты, установленных в зданиях в разных регионах. Он пытался скрыться в родной области, но через сутки его задержали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.

Фото Depositphotos