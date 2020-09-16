В Рязанской области ищут пропавшего сасовца

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.

В Рязанской области ищут 22-летнего жителя села Глядково Сасовского района. Алексей Викторович Сухоедов ушел из дома 14 сентября и не вернулся, сообщили в «Лиза Алерт».

Известно, что молодой человек нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы.

Был одет: черная куртка, темно-синий свитер, синие спортивные штаны, серо-голубые кроссовки, серо-бежевая кепка.

С собой: черная барсетка, серебристый велосипед Stells.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.