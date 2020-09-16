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В Рязани установят мемориальные доски Героям Советского Союза
Мемориальные доски установят на фасаде здания медколледжа.

В Рязани появятся мемориальные доски Герою Советского Союза Николаю Копытенкову и военфельдшеру Марии Федюковой. Об этом стало известно на заседании гордумы в среду, 16 сентября.

Мемориальные доски установят на фасаде здания медколледжа на улице Баженова. Николай Копытенков и Мария Федюкова — выпускники фельдшерско-акушерской школы. Они спасали раненых во время Великой отечественной войны.

Мемориальные доски установят за счет средств медколледжа.