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Фото: рязанка идет по проезжей части с инвалидной коляской
Снимок появился на странице Николая Любимова «ВКонтакте».

В Рязани сфотографировали женщину, которая везла инвалидную коляску по проезжей части. Снимок появился на странице Николая Любимова «ВКонтакте».

Автор поста сообщила, что в районе на пересечении улиц 2 Линии и Шевченко перекопали пешеходный тротуар, поэтому люди вынуждены ходить по дороге в надежде не попасть под машины или выезжающие со стройки КамАЗы.

«Никаких дорожных знаков, никакой схемы движения! Просто безответственное поведение строителей в месте, где располагаются два детских спортивных центра», — добавила рязанка.