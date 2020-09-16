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В России могут увеличить кэшбек до 50 тысяч за туры по стране
Ростуризм намерен расширить программу стимулирования туров по России.

Ростуризм намерен расширить программу стимулирования туров по России. Из предложений — увеличение максимального размера выплаты до 50 тысяч рублей, снятие ограничения по минимальной стоимости путевки и включение в программу санаториев и мест отдыха детей, пишет РИА Новости.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Владимира Путина в начале сентября предложил использовать деньги, оставшиеся после первой программы, на подобную, но более удобную программу, которая продлилась бы до конца года и захватила бы новогодние каникулы. Глава государства согласился, указав, что следует подумать и о выделении дополнительных средств — уже на 2021 год.

Ранее сообщалось, что при приобретении тура в один из регионов из перечня, определенного Ростуризмом, на карту путешественника будет возвращаться денежный кэшбек. За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч. Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, то путешественнику вернут 10 тысяч рублей. Максимальный кэшбек в 15 тысяч рублей был предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей.

21 августа в России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч рублей. Она продлилась до 28 августа.