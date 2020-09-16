Специалисты «Рязаньэнерго» напомнили дачникам о правилах электробезопасности

Сотрудники «Рязаньэнерго» также попросили родителей не допускать, чтобы их дети играли около ЛЭП.

Специалисты «МРСК Центра и Приволжья Рязаньэнерго» предупреждили владельцев дачных участков об опасности неосторожного поведения вблизи энергообъектов, а также при обращении с электроприборами.

«Дачникам необходимо не только следовать правилам безопасного использования электрических приборов на своих участках. Чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно знать и соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, находящихся вблизи дачных строений, садов и огородов», — подчеркнул директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Энергетики попросили обратить внимание на то, что охранные зоны — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6 — 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — 1 метр по обе стороны линии.

В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды. Любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи ЛЭП обязательно должны быть согласованы с энергетиками. Перед проведением ремонта, при котором планируется работать в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, для получения квалифицированной помощи от энергетиков.

Сотрудники «Рязаньэнерго» также попросили родителей не допускать, чтобы их дети играли около ЛЭП и трансформаторных подстанций. Даже не касаясь находящегося под напряжением оборудования, можно получить смертельную травму: электричество способно поразить на расстоянии.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-220-0-220. По вопросу отсутствия электроэнергии получить информацию или направить запрос теперь можно с помощью чат-бота Viber! Добавьте нас в контакты по ссылке или с помощью QR-кода (мессенджер Viber, вкладка «Еще», выбрать пункт «Добавить контакт» и нажать «Сканировать QR-Код»).