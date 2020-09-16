Сорокина оказалась в тройке медиарейтинга ЦФО

Список за август составила «Медиалогия».

Мэр Рязани Елена Сорокина оказалась в медиарейтинге глав ЦФО, потеряв одну позицию. Список за август составила «Медиалогия».

Глава Рязани Юлия Рокотянская заняла 15 место, набрав семь позиций в списке. Она расположилась между Алексеем Смирновым из Космтромы и Ольгой Слюсаревой из Тулы.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.