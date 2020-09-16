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Скопинец предстанет перед судом за ДТП с пострадавшими
Уголовное дело поступило в суд.

Скопинец предстанет перед судом за ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил сайт райсуда.

В ноябре 2019 на первом километре дороги Коготково-Корневое-Князево Iran Khodro Samand съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной информации, 51-летний житель Скопина не выбрал безопасный скоростной режим. Полицейские установили, что он был пьян.

Водитель и его пассажиры 50, 38, 38 и 35 лет попали в больницу.

Уголовное дело по статье 264 часть 4 пункт «а» УК поступило в суд. Слушания назначили на 18 сентября.