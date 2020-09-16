Шапша стал губернатором Калужской области

Шапша пообещал работать с полной самоотдачей и продолжать инвестиционную политику региона.

В среду, 16 сентября, в здании областной администрации состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Владислава Шапши. Об этом передает KP40.ru .

Окрыл церемонию председатель областной избирательной комисси Виктор Квасов.

«15 сентября избирательная комиссия Калужской области подписала протокол о результатах голосования на выборах губернатора. В голосовании приняли участие 283 230 избирателей, что составило 35,36%, — сказал глава облизбиркома. — По результатам голосования губернатором избран Владислав Шашпа. Он получил более 71% избирательских голосов».

Приехал на церемонию и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что в регионе уделяется серьезное внимание развитию социальной сферы и здравоохранения, это особенно четко проявилось во время пандемии.

Предшественник Владислава Шапши на должности губернатора и нынешний председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов сказал, что сегодня для Калужской области судьбоносный день. У Владислава Шапши начинается служение калужскому народу и земле. И пожелал новоиспеченному губернатору успехов и всего самого доброго на его непростом пути.

Сам Владислав Шапша пообещал работать с полной самоотдачей и продолжать инвестиционную политику региона, развивать предпринимательство и аграрную отрасль. Особое внимание будет уделено социальной сфере. Внимание главы региона будет также сосредоточено на совершенствовании системы здравоохранения и повышении качества образовательных услуг. Во многом это будет связано с внедрением инновационных технологий.