Рязанка завоевала корону «Российской красавицы 2020»
Конкурс проходил в Москве.
Рязанка Юлия Колесникова завоевала корону «Российской красавицы 2020». Об этом рассказала директор модельного агентства «LEGACY Рязань» Татьяна Максимова.
Конкурс проходил в Москве. Итоги подвели в понедельник, 14 сентября.
«Второй успех нашей команде принесла Ковалевич Зоя. Это её первый конкурс и сразу титул — «3 вице миссис Российская красавица 2020» «, — рассказала Максимова.
Фото предоставлены Татьяной Максимовой