Рязанцам предложили избавиться от долгов за отопление

Из-за пандемии до 1 января 2021 года пени не начисляют.

Рязанцем предложили с выгодой избавиться от долгов за отопление. МУП «РМПТС» запустило акцию, которая продлится с 15 сентября по 15 октября.

В рамках предложения потребителям, которые полностью оплатят свои долги, спишут все начисленные пени.

Условия акции не распространяются на пени, взыскание которых производится по уже вступившим в законную силу решениям судов.

Отметим, что из-за пандемии до 1 января 2021 года пени не начисляют.