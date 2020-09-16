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«Рельеф-Центр» и «ГАММА» стали основными партнерами фестиваля изобразительного искусства в рамках «Есенинских дней»
Компания «Рельеф-Центр» совместно с брендом «ГАММА» традиционно поддерживают одно из самых ярких событий «Есенинских дней».

На родине Сергея Есенина, в селе Константиново Рыбновского района, 12 сентября собрались начинающие художники и те, кто посвятил живописи много лет. Фестиваль изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный», который проводят в музее-заповеднике Есенина с 1999 года, прошел в рамках творческого проекта «Есенинские дни», посвященного 125-й годовщине со дня рождения поэта.

На межрегиональный творческий форум приехали более 200 художников со всей России — воспитанники детских школ искусств, студенты и преподаватели художественных учебных заведений, а также художники-любители, которые соревновались в номинациях «Живопись», «Графика», «Декоративная роспись» и «Инсталляция». Конкурсанты сами выбирали любимую технику и материалы для создания графических и живописных произведений, вдохновляясь красивыми видами Оки и константиновским ландшафтом.

В рамках фестиваля на территории музея-заповедника также прошли мастер-классы и концерт, а по завершении осеннего пленэра творческие работы выставили в научно-культурном центре. Победителей и призеров форума выбрало жюри фестиваля.

Компания «Рельеф-Центр» совместно с брендом «ГАММА» традиционно поддерживают одно из самых ярких событий «Есенинских дней» и значимых культурных событий в жизни региона, предоставляя призерам и участникам осеннего пленера творческие наборы для воплощения самых оригинальных и ярких идей. В компании отметили важный вклад фестиваля в развитие культурного и творческого потенциала юных художников.