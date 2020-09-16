Полиция ищет хозяина разбитого «Шевроле» в Новомичуринске

Машину нашли прохожие на улице Строителей.

Полиция ищет хозяина разбитого Chevrolet в Новомичуринске. Машину нашли прохожие на улице Строителей. Об этом пишет ИД « Пресса ».

«Неопознанный объект привлекает внимание пешеходов и водителей, они гадают: на какой же скорости нужно было лететь, чтобы так „припарковаться“. По всей видимости, ночной гонщик летел по проспекту Смирягина и не вписался в поворот», — говорится в сообщении.

ГИБДД ищет хозяина автомобиля.