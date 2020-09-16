Опубликовано фото с места гибели дайвера в Новомичуринске

Известно, что 51-летний житель Подмосковья и его приятель из столицы приехали на подводную рыбалку.

Издательство « Пресса » опубликовало фото с места гибели дайвера в Новомичуринске. Трагедия произошла в ночь на 16 сентября.

Известно, что 51-летний житель Подмосковья и его приятель из столицы приехали на подводную рыбалку. Около полуночи они надели акваланги и зашли в воду. 51-летний мужчина на поверхность не поднялся, его тело вытащил на берег москвич.

Как сообщили в следкоме, следов криминального характера смерти на нем пока не обнаружили. Причину смерти установят после экспертизы, проводится проверка.