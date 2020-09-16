Опубликовано фото с места гибели дайвера в Новомичуринске
Известно, что 51-летний житель Подмосковья и его приятель из столицы приехали на подводную рыбалку.
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Известно, что 51-летний житель Подмосковья и его приятель из столицы приехали на подводную рыбалку. Около полуночи они надели акваланги и зашли в воду. 51-летний мужчина на поверхность не поднялся, его тело вытащил на берег москвич.
Как сообщили в следкоме, следов криминального характера смерти на нем пока не обнаружили. Причину смерти установят после экспертизы, проводится проверка.